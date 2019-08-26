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تركيب جهازين لتحفيز الحبل الشوكي لمريضين بتبوك
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
نجح فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بإجراء عملية تركيب جهاز مُحفز للحبل الشوكي لمريضين يعانيان من ألآم مزمنة وشديدة.
أوضح ذلك مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني مبيناً أن الحالة الأولى لمريض يبلغ من العمر 56 عاماً يعاني من ألم مُزمن بالظهر والطرف السفلي الأيسر حيث خضع في السابق لثلاث عمليات جراحية في الظهر ومازال يعاني من شدة الآلام والتي تؤثر على حياته اليومية.
وأضاف اللواء الزهراني أن الحالة الثانية لمريض يبلغ من العمر 63 عاماً يعاني من ألم مزمن في الظهر والأطراف السفلية وخضع أيضاً لثلاث عمليات جراحية في السابق ومازالت الآلام مستمرة مما يعيقه عن المشي حيث قررا تركيب جهاز مُحفز للحبل الشوكي بهدف علاج الآلام ليعودا لممارسة حياتهما بشكل طبيعي والمريضان يتمتعان بصحة جيدة.
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