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أمير تبوك يستقبل الشيخ ماهر المعيقلي
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، الذي يزور منطقة تبوك حالياً.
ورحّب أمير تبوك بالشيخ المعيقلي، متمنيًا له دوام التوفيق.
وأعرب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما وجده من كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال.
من جهة أخرى أقام المعيقلي اليوم محاضرة بجامع الوالدين بعد صلاة الظهر، وسيؤم المصلين مغرب هذا اليوم في الجامع نفسه.
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