الشيخ المعجب لـ مبتعثات النيابة : أنتم صفوة من المجتمع

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - واس

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التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة العامة اليوم أعضاء النيابة العامة ملازمي التحقيق المعيّنات حديثاً، بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان.

وأكد معالي النائب العام أن المرأة في المملكة تحظى بعناية فائقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وإشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي، موضحاً أن هذا العمل المهم أدخلت فيه المرأة لأول مرة في المملكة.

وأشار الشيخ المعجب إلى أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها، مبيناً أن النيابة العامة قامت باختيار صفوة من أبناء وبنات الوطن للعمل في النيابة العامة، مؤكداً أن هذه هي الدفعة الأولى لعمل المرأة وسيتبعها دفعات عديدة.

وأوضح أن عضو النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل, يتضمن الدراسة الأكاديمية والتدريب في مجال العمل والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.

ودعا الشيخ المعجب الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على ما يقدمانه من دعم كبير للنيابة العامة لتحقيق العدالة الناجزة وتحقيق الأمن لهذا الوطن الغالي.