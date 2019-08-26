شكرا لقرائتكم خبر عن جيبوتي ترحب بالبيان السعودي الإماراتي المشترك حول اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جيبوتي)

رحبت جمهورية جيبوتي بالبيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة حول اليمن والأحداث الأخيرة في مدينة عدن وغيرها.

وقال عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة في تصريح صحفي إن جيبوتي وبصفتها جزءً من تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ ترا في هذا البيان بأنه تأكيد للمواقف الصائبة للتحالف في سبيل دعم ومساندة الشعب اليمني الشقيق للتخلص من تبعات انقلاب مليشيا الحوثي الذي تسبب بالإضرار باليمن وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأوضح السفير بامخرمة أن بلاده تعبر عن امتنانها وتقديرها للقيادتين الحكيمتين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.