شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات الأمن تضبط 72 سلاحاً نارياً خلال 6 أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

كشفت أدارة دوريات الأمن في المملكة ضبطها 72 سلاحا ناريا خلال الأيام الـ6 الماضية (الفترة من 17 - 1440/12/22)، منها 50 مسدسا و6 رشاشات و6 بنادق نارية و10 بنادق هوائية، إضافة إلى 53 سلاحا أبيض و761 ذخيرة حية في عمليات أمنية متفرقة نفذتها الدوريات الأمنية.

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وأعلنت دوريات الأمن مباشرة 10.223 قضية مختلفة، فيما بلغ العدد الإجمالي لمن تم التعامل معهم 11.248 شخصا وبلغ عدد مخالفات الأنظمة 1025 قضية.

وشملت أعمال دوريات الأمن خلال ذات الفترة ضبط 1194 قارورة و63 برميلا و38 جركلا من المسكر و1773 حبة مخدرة إضافة إلى كميات من الحشيش والقات.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من المركبات 305 مركبات مسروقة و235 أخرى مطلوبة لجهات مختلفة، و262 مركبة لم تتوفر بها إثبات ملكية، وبلغ مخالفات المركبات للأنظمة 708 مخالفات.