بيع نفط الناقلة «أدريان داريا»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ادعى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن بلاده باعت النفط الذي تحمله الناقلة «أدريان داريا 1».

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ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن المشتري هو من سيحدد وجهة الشحنة، وإن إيران لم تعد تعرف شيئا بشأن وجهتها، ووفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء فإن المتحدث لم يكشف هوية المشتري.

وكانت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني قد أفرجت الأسبوع الماضي عن الناقلة (جريس 1 سابقا)، بعد احتجازها لأكثر من ستة أسابيع.

واحتجزت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية الناقلة في 4 يوليو الماضي للاشتباه في نقلها نفطا إيرانيا إلى سوريا، مخالفة العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.