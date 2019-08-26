السعودية | السعوديات ملازمات تحقيق في النيابة العامة لأول مرة

شكرا لقرائتكم السعوديات ملازمات تحقيق في النيابة العامة لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال النائب العام الشيخ سعود المعجب في لقائه بالسعوديات المعينات بوظيفة ملازمات تحقيق لأول مرة في النيابة العامة إن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها.

مبيناً أن النيابة العامة قامت باختيار صفوة من أبناء وبنات الوطن للعمل في النيابة العامة، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه هي الدفعة الأولى لعمل المرأة وسيتبعها دفعات عديدة.

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وأكد أن المرأة في المملكة تحظى بعناية فائقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وإشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي.

موضحاً أن هذا العمل المهم أدخلت فيه المرأة لأول مرة في المملكة.

وكشف النائب العام، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أن عضو النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل، يتضمن الدراسة الأكاديمية والتدريب في مجال العمل والزيارات لجهات الاستدلال، ومنها الطب الشرعي للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.