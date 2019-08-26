السعودية | وزير الدفاع اليمني يوجه بوقف اطلاق النار بثلاث محافظات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني يوجه بوقف اطلاق النار بثلاث محافظات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:00 مساءً, 26 أغسطس 2019 م المناطق _ الرياض وجه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي كافة الوحدات العسكرية بمحافظات عدن وأبين وشبوة بوقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن توجيه وزير الدفاع جاء استجابةً لدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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