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انقطاع التيار لأكثر من ٢٤ ساعة عن قرية عثوان بني مالك

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2019-08-26

انقطاع التيار لأكثر من ٢٤ ساعة عن قرية عثوان بني مالك

جازان - علي مدخلي

تسبّب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ٢٤ ساعة، عن قرية عثوان بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان في معاناة الأهالي وتعطل مصالحهم.

وعبّر الأهالي عن استيائهم من عدم تجاوب الشركة للكهرباء لمعالجة المشكلة بأقصى سرعة في تصرف يكشف عدم اهتمام الشركة وضربها عرض الحائط لحقوق المشتركين على حد وصفهم.

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وقال حسن المالكي أحد سكان القرية لـ”متابعات الخليج 365” إن الانقطاع لا يزال مستمراً حتى الآن ما تسبب في معاناة الكثير من الأسر في القرية بالإضافة إلى تعطل مصالح المواطنين.

وتساءل غاضباً: إلى متى يستمر هذا المسلسل من الانقطاعات المتكررة خاصة عند نزول الأمطار؟

بدورها قالت الشركة السعودية للكهرباء في ردّها على انقطاع الكهرباء في قرية عثوان: إن العمل جارٍ على إعادة الخدمة للمشتركين ونعتذر عن التأخير وذلك لوجود المحول خلف المنازل ولم نستطع الوصول إليه وتم تغيير موقع المحول.





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