الان تتابع بالأسماء.. مدير “تعليم الطائف” يعتمد تكليف 305 معلمين بمدارس تعليم الكبار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي أصدر مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، قرارًا بتكليف المعلمين وعددهم 305 معلمين بمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية ومدة التكليف فصل دراسي واحد قابل للتجديد وفق الأنظمة والتعليمات. Advertisements وتبدأ مباشرة قائدي المدارس اعتبارًا من تاريخ 24/ 12/ 1440 هجريًا، ومباشرة المعلمين اعتبارًا من تاريخ 2/ 2/ 1441 هحريًا. ولمعرفة الأسماء يمكن الدخول على الرابط التالي: ‫https://drive.google.com/ file/d/1fwz4rwb– TgF6dXXU4qKw145se9kO5yQ/view? usp=drivesdk

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