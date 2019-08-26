شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة منطقة القصيم: ضبط 6 متهمين سرقوا أجهزة تكييف منازل ومساجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط 6 متهمين (سعوديي الجنسية) في العقد الثاني من عمرهم، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييف من عدد من المنازل والمساجد، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة القصيم حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.