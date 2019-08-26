شكرا لقرائتكم خبر عن مدينتان سعوديتان تحققان «0%» في تعثر مشاريع المياه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور المستشار في الديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة المهندس إبراهيم السلطان، جرى خلاله استعراض الخطة المستقبلية لشركة المياه الوطنية في القطاع الغربي، والأعمال التي نفذتها خلال العامين الماضيين.

وقدّم رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي عرضاً عن إستراتيجية ومشاريع خدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة من عام 1440 حتى عام 1450، بما يتماشى مع الخطة العشرية للمنطقة، حيث جرى التطرق للمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، ووصول نسبة المشاريع المتعثرة في كل من مكة المكرمة وجدة إلى 0%.

Advertisements

وأوضح العرض أنه تم تحسين الأداء التشغيلي بجدة حيث ارتفع متوسط ساعات الضخ هذا العام 1440 إلى 23 ساعة في اليوم، واستفاد منها 269 حياً من أصل 280 حياً.

وتخلل الاجتماع عرض نتائج نجاح خطة موسم الحج للعام 1440، حيث بلغ اجمالي الضخ إلى 41 مليون متر مكعب، ووصول كمية الامداد والتوزيع اليومي إلى رقم قياسي بلغ مليون متر مكعب، دون أي تأثير على إمدادات المياه في جدة والطائف، كما ارتفع معدل ساعات الضخ لأحياء مدينة مكة المكرمة إلى 22 ساعة هذا العام.

وتطرق الاجتماع إلى أعمال شركة المياه الوطنية في محافظات المنطقة الأخرى، التي تم تقديم الخدمات فيها لأول مرة من خلال الشبكات، وما تم تنفيذه حتى الآن، والمستهدف مستقبلا بالخطة العشرية، كذلك تضمن الاجتماع شرحا عن مشروع المخطط الإستراتيجي للتغطية الشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة، الذي يجري العمل به حالياً ويعتبر من المشاريع المهمة والحيوية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، لتلبية الطلب المتوقع للمياه والصرف الصحي للمنطقة خلال السنوات الـ10 القادمة، وسيتم الانتهاء من كامل مخرجات المشروع بنهاية عام 2020.