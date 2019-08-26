شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الصحفيين»: مؤتمر صحفي لإعلان منتدى وجائزة الإعلام السعودي.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يعقد في هيئة الصحفيين السعوديين الساعة الواحدة من ظهر غد (الثلاثاء) مؤتمر صحفي يتحدث فيه كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، وعضو مجلس إدارة الهيئة رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد الحارثي.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن رؤية وشعار وأهداف المنتدى السعودي للإعلام وجائزة الإعلام السعودي في نسختيهما الأوليين لهذا العام.

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من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين «إن هذا الحدث الإعلامي الكبير يأتي تحقيقاً لبرامج الأنشطة والفعاليات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، والمنتدى والجائزة ضمن الأهداف والمنطلقات التي تم إقرارها للنادي السعودي للإعلام، والجميع يدرك ما سيحققه مثل هذه الأنشطة والبرامج لصناعة الإعلام في المملكة، وتواكب الوثبات التي تحققها المملكة على الأصعدة المختلفة، ولا يفوتني أن أشكر وزير الإعلام تركي الشبانة على دعمه وتحفيزه لمجلس إدارة الهيئة، وإسناد برامج الهيئة وأنشطتها مادياً ومعنوياً، كما أشكر الزملاء أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة على مشاركاتهم الفاعلة في إقرار الخطط والبرامج، ودعم تنفيذها، وأشكر زميلي عضو المجلس المشرف على المنتدى والجائزة محمد الحارثي الذي عمل طوال الأشهر الماضية على التخطيط والترتيب لإقامة هذا الحدث الإعلامي الكبير».

من ناحيته، قال محمد الحارثي إنه سيجري على هامش المؤتمر الصحفي تدشين الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمنتدى والجائزة، للتعريف بهما على المستوى المحلي والخارجي، والاستفادة من الرؤى والمقترحات التي ستصل عبر هذه الوسائط.

وأشار الحارثي إلى أن المنتدى سيعقد أواخر شهر نوفمبر القادم ليتعاضد مع ما يشهده قطاع الإعلام من تغيرات وتحولات متسارعة في مختلف المجالات، وعلى الأخص الجوانب التقنية والاستثمارية التي ستكون مجالاً للنقاش والتحاور خلال جلسات المنتدى بمشاركة عددٍ من الخبراء والمختصين في مجال صناعة الإعلام، لتحقيق عدد من الأهداف التي ستحقق دعماً لصناعة الإعلام، وستسهم الجائزة في دعم مؤسسات الإعلام وتشجيع المبدعين، وإبراز مشاركة الإعلام السعودي في الإثراء المعرفي للمجتمع.