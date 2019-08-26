شكرا لقرائتكم خبر عن الاستغناء عن 12 مدرسة مستأجرة في «المهد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الوسمي (مهد الذهب)

استغنت إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب عن 12 مبنى مستأجراً، وأعادت تأهيل غالبيتها بالتعاون مع ملاك تلك المباني، كما عملت على استكمال ضم المدارس والاستفادة من المباني الحكومية المخلاة.

Advertisements

وأكد مدير إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب محمد القحطاني أن العام الدراسي الجديد سيشهد الكثير من المتغيرات، وتم تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة بدعم من وزير التعليم لبداية عام مميز، يهدف إلى أن تكون نواتج التعلم هو الهدف الأسمى.

وأشار خلال افتتاحه لقاء قادة وقائدات المدارس للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد في مركز التدريب النسوي بالمهد، إلى أنه تم تأهيل مدارس الطفولة المبكرة من جميع حاجاتها المادية والتعليمية المناسبة، وفق أفضل المعايير.

واشتمل اللقاء على العديد من المحاور التعليمية والتربوية، منها الدور الفاعل لقائد المدرسة في تعزيز التحصيل الدراسي، وقراءة في قيادة فاعلة لتعلم نوعي، وأثر التميز المدرسي على مخرجات التعلم، إضافة إلى التهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.