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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة تعد بمفاجأة لا يمكن تخيلها في هاتفها المرتقب القابل للطي "هواوي ميت إكس".
ونشر موقع "تيك رادار" تقريراً حصرياً حول نية "هواوي" دعم هاتفها القابل للطي بمعالج فائق السرعة من نوع "كيرين 990".
ونقلت "هواوي" عن رئيس قسم المستهلكين في "هواوي" يانمين وانغ، إن ذلك المعالج الجديد سيضمن لهاتف "هواوي" الجديد "ميت إكس" سرعة خارقة.
وأشار المسؤول الصيني إلى أن التأجيل الجديد لإطلاق الهاتف سيكون في نوفمبر، ليتم دعمه بذلك المعالج الجديد فائق السرعة.
ومن المقرر أن يدعم معالج "هواوي" الجديد تقنيات الجيل الخامس للاتصالات "5G"، والتي ستتفوق على كل المعالجات الأخرى من نوع "سنابدراغون"، وبسرعة تصل إلى 300 جيجاهرتز.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 05:59 PM
كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة تعد بمفاجأة لا يمكن تخيلها في هاتفها المرتقب القابل للطي "هواوي ميت إكس".
ونشر موقع "تيك رادار" تقريراً حصرياً حول نية "هواوي" دعم هاتفها القابل للطي بمعالج فائق السرعة من نوع "كيرين 990".
ونقلت "هواوي" عن رئيس قسم المستهلكين في "هواوي" يانمين وانغ، إن ذلك المعالج الجديد سيضمن لهاتف "هواوي" الجديد "ميت إكس" سرعة خارقة.
وأشار المسؤول الصيني إلى أن التأجيل الجديد لإطلاق الهاتف سيكون في نوفمبر، ليتم دعمه بذلك المعالج الجديد فائق السرعة.
ومن المقرر أن يدعم معالج "هواوي" الجديد تقنيات الجيل الخامس للاتصالات "5G"، والتي ستتفوق على كل المعالجات الأخرى من نوع "سنابدراغون"، وبسرعة تصل إلى 300 جيجاهرتز.
، رغم التأجيل.. "هواوي" تعِدُ بمفاجأة لا يمكن تخيلها في هاتفها القابل للطي ،
المصدر : الخليج 365
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