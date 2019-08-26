خدمات أبشر الإلكترونية | خدمة الاستعلام عن البصمة

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قدمت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمات كثيرة ومختلفة لكل مغترب يقيم علي أرضها الكترونيا مما يسهل عليهم التعامل دون الحاجة الي الذهاب لمكاتب الجوازات وضياع الوقت في فترات الانتظار، وبذلك هو يوفر الوقت والمجهود ويخفف الضغوط علي موظفي الجوازات ويقلل نسبة الخطأ، ومن هذه الخدمات الاستعلام عن البصمة بواسطة رقم الاقامة أو من خلال رقم الهوية القومية وحتى يمكنك الاستعلام عن البصمة عليك اتباع الخطوات التالية.
كيفية الاستعلام عن البصمة أبشر
- حتى تقوم بالاستعلام عن البصمة قم بتسجيل الدخول الي منصة أبشر الإلكترونية بإسم المستخدم أو رقم الهوية والرقم السري الخاص بك وإن لم يكن لديك حساب قم باتباع الخطوات الموضحة حتى يمكنك عمل حساب جديد، وهذا عن طريق ملء استمارة البيانات في الصفحة بالشكل الصحيح.
- اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم باختيار أيقونة بصمة الجوازات.
- يظهر لك مكان فارغ بجوار أيقونة البصمة عليك كتابة رقم الاقامة الخاص بك اذا كنت مغترب ويمكن أيضا كتابة رقم جواز السفر للمغتربين والمقيمين.
- إذا كنت من المواطنين السعوديين عليك كتابة رقم الهوية القومية الخاص بك.
- يظهر لك رمز التعريف موجود في أسفل الشاشة يجب أن تقوم بإعادة كتابتها مرة أخرى.
- قد تظهر لك صفحة مكتوب فيها تحديث البصمة فهذا يدل علي انك تحتاج لإدخال بعض البيانات الخاصة بك التحديث.
- وإن لم تظهر لك هذا الصفحة تكون بصمتك بالفعل محدثة.