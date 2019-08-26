خدمات أبشر الإلكترونية | خدمة الاستعلام عن البصمة

قدمت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمات كثيرة ومختلفة لكل مغترب يقيم علي أرضها الكترونيا مما يسهل عليهم التعامل دون الحاجة الي الذهاب لمكاتب الجوازات وضياع الوقت في فترات الانتظار، وبذلك هو يوفر الوقت والمجهود ويخفف الضغوط علي موظفي الجوازات ويقلل نسبة الخطأ، ومن هذه الخدمات الاستعلام عن البصمة بواسطة رقم الاقامة أو من خلال رقم الهوية القومية وحتى يمكنك الاستعلام عن البصمة عليك اتباع الخطوات التالية.

كيفية الاستعلام عن البصمة أبشر