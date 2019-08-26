موعد مباراة السد ضد النصر اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن يلتقي مساء اليوم الاثنين فريق السد القطري مع نظيره النصر السعودي على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات ذهاب دوري ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتنطلق مباراة النصر والسد في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربعًا بتوقيت مكة المكرمة "السعودية "، وتذاع عبر قنوات beIN SPORTS HD 1، وقناة الكأس، بالإضافة إلى القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع ”يوتيوب“، داخل السعودية فقط، ويمكنكم متابعتها من خلال وكالة سوا الاخبارية اون لاين.

والمواجهة أمام فربق السد القطري ليست الأولى بين النصر السعودي على الأندية القطرية، بل هي رقم 21 في مختلف المباريات الودية والبطولات الإقليمية والقارية.

وتقابل النصر للمرة الأولى مع السد القطري في عام 2011 بدوري أبطال آسيا، حيث فاز السد في لقاء الذهاب بهدف دون رد في مرحلة دور المجموعات، وكان التعادل حاضرًا بينهما بهدف لكل فريق في جولة الإياب.

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ولعب النصر أمام الأندية القطرية 20 مباراة، فاز في 9 منها، وتعادل في 7، مقابل 4 هزائم فقط، مسجلًا 35 هدفًا، ومستقبلًا 22 أخرى.

والنصر صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد تخطي عقبة الوحدة الإماراتي، بينما تأهل السد القطري بعد الإطاحة بمواطنه الدحيل.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مجموع مباراتي النصر والسد مع الفائز من المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي التي تجمع بين الثنائي السعودي اتحاد جدة والهلال.