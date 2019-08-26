وفاة الداعية عبدالله المنيف بالرياض

توفّى الداعية عبدالله المنيف، يوم الاثنين، في العاصمة الرياض.
وكان المنيف مدرّسًا في المعهد العلمي، ورئيس لجنة اختيار الأئمة والمؤذنين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقًا.
وشارك المنيف في ندوات ومحاضرات الجامع الكبير بالرياض، وله العديد من البرامج الدعوية والإرشادية، كما شارك في التوعية الإسلامية في الحج والعمرة لسنوات حتى قبيل وفاته.
ونعى ناشطون سعوديون الشيخ المنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى أنه ”سيصلى عليه اليوم الاثنين، في جامع البابطين شمال الرياض، فيما سيدفن في مقبرة الشمال“.
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