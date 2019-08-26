بالصور: خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء وجمعاً من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الإثنين في قصر السلام بجدة ، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
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