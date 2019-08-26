السفارة السعودية تصدر بياناً حول العثور على المواطنة المختفية في تركيا

أصدرت السفارة السعودية في تركيا قبل قليل بياناً، أكدت خلاله العثور على المواطنة عبير العنزي المختفية في أسطنبول منذ ما يقارب أسبوعين.

وأوضحت السفارة أنها والقنصلية العامة في أسطنبول قامتا بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية منذ تبلغها بالموضوع.

وأضافت أن هذه الجهود تكللت بالعثور على المواطنة اليوم (الإثنين)، مؤكدةً أنها بصحة جيدة.

وأشارت إلى أنها تعمل مع القنصلية على تسهيل إجراءات عودتها إلى المملكة في أقرب وقت.