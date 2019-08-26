الداخلية: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قَتل آخر إثر مشاجرة بينهما

نفذت وزارة الداخلية في منطقة تبوك، اليوم (الإثنين)، حكم القتل قصاصاً في مواطن أُدين بقتل آخر، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما.

وصرحت الوزارة بأن المدعو عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي أقدم على قَتل فريج بن عودة بن فريج العطوي، وألقت سلطات الأمن القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأضافت أن المذكور أُحيل إلى المحكمة الجزائية، التي أصدرت حكماً عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، حيث نُفذ الحكم اليوم.