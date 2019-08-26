شرطة القصيم تطيح بستة مواطنين سرقوا أجهزة تكييف من المساجد والمنازل

تمكنت شرطة منطقة القصيم، من ضبط ستة متهمين تورطوا في سرقة أجهزة تكييفٍ من عددٍ من المنازل والمساجد.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني: إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط ستة متهمين- سعوديي الجنسية- في العقد الثاني من عمرهم، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييفٍ من عددٍ من المنازل والمساجد.

وأشار إلى أنَّه جرى إيقاف الجناة الستة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكّد المتحدث باسم شرطة القصيم، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأنَّ الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كلّ من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.