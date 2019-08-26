البحرين تؤازر السعودية في مكافحة الإرهاب وتدين استهداف جازان

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الاثنين، إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، مدينة جازان.

وقالت وزارة خارجية البحرين، في بيان لها نشرته وكالة أنباء البحرين، إنها تدين وتستنكر بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران عدة صواريخ باليستية باتجاه مدينة جازان في السعودية الشقيقة، في اعتداء إرهابي متكرر واستهداف مرفوض للمدنيين والآمنين.

وتابع البيان: «وإذ تشيد وزارة الخارجية بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتصدّيهم لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، فإنها تجدد موقفها الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وشدّدت البحرين على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد ميليشيات الحوثي وكل التنظيمات الإرهابية وكل من يدعمها أو يمولها حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، قال أمس الأحد: إنّ قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

من جانبها، أعربت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن استنكارها وإدانتها محاولات الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، لاستهداف مدينة جازان بستة صواريخ باليستية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» (رسمية)، تضامنها الكامل مع السعودية ضد هذه الهجمات الإرهابية على المدنيين، ووقوفها التام بجانب المملكة وتأييدها ومساندتها إياها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات التي تتخذها في مواجهة الإرهاب.