«هدف»: 50 ورشة عمل لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية

أعلن صندوق التنمية البشرية «هدف»، اليوم الاثنين، أن ملتقى لقاءات جدة 2019 الذي يُعقد في منتصف سبتمبر المقبل، يحتضن 50 ورشة عمل متخصصة بتأهيل وتدريب وتمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، وموجهة إلى الطلاب والطالبات ورواد ورائدات الأعمال والباحثين والباحثات عن عمل، وأصحاب الأعمال والموظفين.

وأفاد بيان صادر عن الصندوق حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأن ورش العمل الموجهة إلى الطلاب والطالبات؛ تناقش موضوعات الإرشاد المهني، وكيفية اختيار التخصُّص وتوليد الأفكار الريادية ومهن ومهارات المستقبل، فيما تتطرق ورش العمل الموجهة إلى رواد ورائدات الأعمال، إلى ثقافة ريادة الأعمال وتطويرها، وكيفية الحصول على الامتياز التجاري، وكذلك الاستفادة من برامج «هدف»، وتسويق المشروعات وبيئة العمل المتميزة والاحترافية الشخصية في العمل.

وفي مسار الباحثين والباحثات عن عمل، تناقش الورش كيفية التخطيط للبحث عن وظيفة والطريق إلى سوق العمل، واكتشاف الميول المهنية، والاحترافية الشخصية في العمل، كما تناقش الورش الموجهة إلى الموظفين والموظفات، التطوير والاندماج الوظيفي، وحقوق وواجبات الموظف، والاحتراف والاستقرار الوظيفي، والتواصل في بيئة العمل، وأهمية التوازن بين العمل والحياة.

كما يحظى أصحاب الأعمال بورش عمل متخصصة لمناقشة التوجهات الحديثة في الموارد البشرية، والاحترافية في التوظيف، وأسباب التسرب الوظيفي، وبيئة العمل الجاذبة، وتطوير الأداء الوظيفي، والتدريب على رأس العمل، ودعم توظيف ذوي الإعاقة، وفق البيان.

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ويستهدف الملتقى عملاء «هدف» المستفيدين من خدماته، وهم منشآت القطاع الخاص، والباحثون والباحثات عن عمل، وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفو وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال؛ حيث يصاحـب الملتقـى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويشارك في الملتقى عددٌ كبير مـن المختصين والمهتمين بتنميـة المـوارد البشـرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل؛ إذ تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لـكل فئة.

ويهدف الملتقى، بحسب البيان، إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، إضافةً إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.

كما يتيح الملتقى جملةً من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة، بجانب توجيه طلاب العمل إلى الفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.