صحة حفر الباطن: 4 فوائد لوحدة جراحة وقسطرة القلب

قالت إدارة صحة حفر الباطن: إنَّ وحدة جراحة وقسطرة القلب نجحت في إجراء 29 عملية جراحية، منذ افتتاحها في شهر شوال الماضي، وتم علاج 7 حالات دون تدخل جراحي عبر متابعة الأدوية.

وتكللت جميع الحالات بالشفاء، وسط تأكيدات من الصحة باستمرار العمل في وحدة وجراحة قسطرة القلب، طبقًا للمواعيد المجدولة واستقبال الحالات الطارئة.

وبيّنت صحة حفر الباطن أنَّ وحدة جراحة وقسطرة القلب تعتبر مشروعًا نوعيًا لسرعة التشخيص والعلاج والتدخل الطبي الطارئ ويخفف عبء تنقل المرضى لمسافات طويلة ويقلص مواعيد الانتظار بالمراكز الأخرى.