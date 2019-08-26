«الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة على 7 مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على سبع مناطق بالمملكة، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء.

وقال، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان والجوف وتبوك، ورياح على ساحل الغربي من المملكة».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين، توقعت فيه هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان وعسير والباحة، وعلى مرتفعات مكة المكرمة حتى مرتفعات المدينة المنورة. ويمتد تأثير السحب الرعدية حتى الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال الباحث في الأحوال الجوية والظواهر الفلكية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري عبر «تويتر»: «متوقعٌ -بمشيئة الله- خلال ظهيرة ومساء اليوم الاثنين، نشوء تكوينات ممطرة خفيفة ومحدودة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وقد تشمل أجزاء من شمال منطقة المدينة، وفرص أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تشمل أجزاء من منطقة مكة».