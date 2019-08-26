تنفيذ القصاص في عبدالعزيز العطوي طاعن الضحية فريج في «مشاجرة تبوك»

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي؛ لإدانته بقتل آخر أحد أقاربه بمنطقة تبوك.

وقالت الوزارة في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية: إنّ المدان عبدالعزيز العطوي (سعودي الجنسية) أقدم على قتل فريج ابن عودة بن فريج العطوي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرةٍ بينهما.

وتمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكّدت «الداخلية» حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدَّى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذِّرةً في الوقت ذاته كلّ من تُسوِّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.