«إنسان» توزِّع أكثر من 27 ألف حقيبة مدرسية على «أيتام الرياض»

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان»، توزيع الحقيبة المدرسية على الطلاب والطالبات بالمراحل الدراسية (ابتدائية، متوسطة، ثانوية)؛ وذلك في جميع فروعها بمدينة الرياض ومحافظاتها، البالغ عددها 20 فرعًا؛ وذلك بإيداع مبلغ الحقيبة في حسابات الأسر البنكية؛ حيث تتيح الجمعية للطلاب والطالبات اختيار ما يناسبهم من المستلزمات المدرسية، ومن أي مكان، أسوةً بغيرهم من الطلبة.

وتشمل الحقيبة كافة الأدوات المدرسية والقرطاسية اللازمة؛ حيث تستهدف الجمعية خلال العام الدراسي الحالي توزيع 27 ألفًا و333 حقيبة مدرسية على الطلبة الدارسين من الجنسين بمبلغ قدره أربعة ملايين و100 ألف ريال بواقع 150 ريالًا للحقيبة.

وحثت الجمعية، الميسورين على الإسهام لتأمين قيمة الحقيبة المدرسية للأيتام، من خلال زيارة أحد فروع الجمعية، أو إيداع المبلغ المخصص في حساباتها مع أهمية إرسال رسالة على تطبيق الواتساب رقم «0555249104»؛ وذلك لتأكيد استلام المبلغ.

ويعد مشروع الحقيبة المدرسية من المشروعات الموسمية التي تُنفِّذها جمعية «إنسان» لأبنائها ضمن برنامج الرعاية التعليمية، الذي يهدف إلى مساعدة الأبناء في تحصيلهم الدراسي، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي، إضافةً إلى متابعتهم دراسيًّا، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير وسائل المواصلات، وإلحاقهم ببرامج الابتعاث الخارجي والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل.

وتتويجًا لهذه الجهود، تحتفي الجمعية بأبنائها الناجحين والمتفوقين من الجنسين سنويًّا، من خلال إقامة حفلات فرحة النجاح، وحفلات التفوق العلمي.