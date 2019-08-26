فريق «الصقور» السعودي يعود لقاعدة الملك فيصل بعد مشاركة ناجحة ببولندا

عاد فريق الصقور السعودية لمقره بقاعدة الملك فيصل الجوية بمنطقة تبوك بعد أن شارك وبنجاح في معرض قدينيا الدولي الثالث بجمهورية بولندا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين: إنّ الفريق قام خلال رحلتي الذهاب والعودة بالمرور في الأجواء الدولية لكلٍ من مصر واليونان ومقدونيا وصربيا وسلوفاكيا, وهَبَطَ في كل من قبرص واليونان والمجر؛ وذلك للتزود بالوَقود أو المبيت.

من جانبه، صرّح قائد فريق الصقور الرائد الطيار عبدالرؤوف بن طلق السلمي بأنَّ المشاركة كانت بثماني طائرات تابعة للفريق من نوع هوك -65 يساندها طائرة نقل سي– 130 وطائرتا نقل وشحن لنقل المشاركين والمعدات اللازمة, لافتًا إلى أنّ مشاركة الفريق تركت انطباعًا إيجابيًّا يعكس مدى احترافية القوات الجوية وتقدمها والمكانة العالمية التي يحظى بها الفريق.

وأضاف السلمي أنَّ هذه المشاركة التي تعد الأولى لفريق الصقور السعودية في بولندا، تأتي في طليعة المشاركات التي سيقوم بها فريق الصقور السعودية لموسم العروض الجوية لعام 2019 / 2020.