سفارة السعودية بتركيا: إعادة المواطنة عبير إلى المملكة في أسرع وقت

أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا، آخر تطورات قضية الاختفاء والعثور على مواطنة سعودية بمدينة إسطنبول، مشيرة إلى أنها تعمل على إعادتها في أسرع وقت إلى الوطن.

وقالت السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي، بموقع التواصل تويتر، جاء فيه: «تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا، التوضيح بأنَّه منذ وصول بلاغ اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي، بمدينة اسطنبول، قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية».

وتابعت السفارة في بيانها: «وقد تكللت هذه الجهود بالعثور على المواطنة السعودية اليوم الاثنين، وهي بصحة جيدة». مضيفة «وتعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها إلى المملكة في أقرب وقت».

وكانت مصادر مقربة من أسرة المواطنة السعودية، ذكرت لـ«عاجل» أنَّه «تمَّ العثور عليها في موقع يبعد نحو 3 ساعات من مدينة إسطنبول». مشيرة إلى أنَّ أسرة المواطنة عبير «تواصلت مع الخاطفين، أمس الأحد، وتمَّ الاتفاق على مكان محدد للقاء».

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وأضافت المصادر أنَّه «بعد الاتفاق، وفي الموعد المحدد للقاء، ألقي القبض عليهم، وبالضغط عليهم اعترفوا بواقعة الاختطاف، وتم الذهاب إلى المكان الذي أرشدوا عن وجود عبير فيه؛ حيث عثروا عليها عند عائلة تتحدث بلهجة سورية».

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