هيئة الإحصاء: مزارع الأبقار أنتجت مليارَي لتر من الحليب

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، أن الطاقة الاستيعابية لمزارع الأبقار المتخصصة لعام 2017 بلغت (364 ألفًا و389) رأسًا، وأن إنتاج حليب الأبقار للعام نفسه بلغ (مليارَين و74 مليونًا و652 ألفًا و485) لترًا في مزارع الأبقار المتخصصة. أما العجول المنتجة فقد بلغ عددها في مزارع الأبقار المتخصصة (31 ألفًا و883) رأسًا.

جاء ذلك ضمن نتائج مسح المشاريع الزراعية المتخصصة لعام 2018م التي نشرتها هيئة الإحصاء عبر موقعها الإلكتروني، وهو مسح ميداني يتم فيه جمع البيانات من خلال زيارة كافة حيازات المشاريع الزراعية المتخصصة، ومنها «مزارع الأبقار المتخصصة - مزارع الاستزراع السمكي – مزارع الدجاج اللاحم والنعام والأرانب والحمام والسمان - مزارع الدجاج البياضة والفقاسات»، في المناطق الإدارية بالمملكة.

وتم تنفيذ المسح نهاية الربع الرابع لعام 2018م، ومن خلاله يتم توفير بيانات ومؤشرات تتعلق بالإنتاج ومستلزماته بالمشاريع الزراعية المتخصصة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات، ولكل المهتمين بالقطاع الزراعي.

وأوضحت نتائج المسح أن عدد البرك خلال 2017 بمزارع الاستزراع السمكي المتخصصة بلغ (ألفين و508) بِرَك، فيما بلغ حجم البرك في مزارع الاستزراع السمكي المتخصصة (8 ملايين و848 ألفًا و456) مترًا مكعبًا، وبلغ إجمال الإنتاج من الأسماك والروبيان في مزارع الاستزراع السمكي (61 ألفًا و381) طنًّا، واستحوذ الروبيان على ما نسبته (71.7%) من الإنتاج في مزارع الاستزراع السمكي.

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وحول مزارع الدجاج اللاحم والنعام والأرانب والحمام والسمان، أظهرت النتائج أن الطاقة الاستيعابية في مزارع الدجاج اللاحم لعام 2017م بلغت (135 مليونًا و180 ألفًا و100) طير، وبلغ إجمال الإنتاج من لحوم النعام والأرانب والحمام والسمان في المزارع المتخصصة (ألفين و849) طنًّا خلال 2017م.

أما مزارع الدجاج البياضة والفقاسات، فقد أظهرت النتائج أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في مزارع الدجاج البياضة المتخصصة لعام 2017 (45 مليونًا و542 ألفًا و408) طيور، وبلغ إجمال عدد بيض تفقيس الدجاج اللاحم المستخدم في مزارع الفقاسات المتخصصة بالمملكة (224 مليونًا و169 ألفًا و150) بيضة، وبلغ أعداد صيصان الدجاج اللاحم المنتجة في مزارع الفقاسات (222 مليونًا و440 ألفًا و150) طيرًا.

يذكر أن مسح المشاريع الزراعية المتخصصة 2018م، يعد ثاني المسوح الزراعية التي تصدر نتائجها الهيئة العامة للإحصاء خلال شهر ذي الحجة الحالي. وتعتزم الهيئة إصدار نتائج مسح الإنتاج الزراعي مطلع العام القادم 1441هـ.