احتراق مركبة دون إصابات في الدرب

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب بمنطقة جازان من إخماد حريق اندلع في ناقلة وقود بدوار البلدية، نتج عنه احتراق مركبة بسبب انتشار اللهب، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.



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