أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن تنفيذ مشاريع النقل العام في العاصمة المقدسة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها، مبينة أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عبر عدة عقود، من بينها ما أعلنته مؤخراً شركة «NEC Corporation» للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليابانية، عن إدخالها نظام نقل ذكي للحافلات وشركات النقل لخدمة الحجاج والمعتمرين، والذي يأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تتشارك فيها تحالفات أخرى، تتولى تصميم وتنفيذ وبناء المنشآت وتجهيز وتصنيع الحافلات وأعمال البُنى التحتية. وأكد بيان صادر عن الهيئة أن المشروع يحظى بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، بهدف توفير وسائل نقل مريحة لقاصدي المسجد الحرام. وأضافت الهيئة أن الشركة اليابانية ستدخل النظام الذكي على أنظمة المواصلات وسيبدأ عام 2020، لأكثر من 400 حافلة، على أن يرتفع العدد إلى 2000 حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة بإذن الله تعالى. وأبانت هيئة تطوير المنطقة أن مشروع النقل بالحافلات يجري تنفيذ مرحلته الأولى عبر عدة عقود أحدها لتوريد وتشغيل وصيانة مشروع حافلات مكة المرحلة الأولى، المبرم مع تحالف مكون من شركات كبرى سعودية وإسبانية متخصصة لمدة 10 أعوام تشغيلية، منها عامان لتصميم وتنفيذ وبناء المنشآت، بالإضافة لتجهيز وتصنيع الحافلات مع أنظمة النقل الذكي الخاصة بها، وشركة NEC Corporation المتخصصة في بعض أنظمة النقل الذكي. وتابعت الهيئة أنه يتم من خلال مقاول آخر تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع الحافلات، والتي تشمل المحطات الرئيسية، ومحطات التوقف وتجهيز المسارات الخاصة وجسور مشاة، وأنظمة تحكم بالإشارات المرورية، وإشارات المشاة وغيرها من الأنظمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواصلات ذكية في المشاعر المقدسة العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.