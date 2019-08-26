خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه. وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. حضر الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن خالد بن سعود.



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