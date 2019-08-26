الكشف عن تصميم متنزه 6 فلاجز القدية

كشفت شركة القدية للاستثمار (QIC) اليوم، عن تصميم متنزه «6 فلاجز القدية» الترفيهي، الذي يعد أحد أبرز المرافق التي يتم إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة. وبين الرئيس التنفيذي للشركة أن المتنزه سيقدم أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارِبَ ثرية تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم، تعززها أفكار مبتكرة موائمة للتراث المحلي، وتجسد رؤية شركة القدية للاستثمار، وذلك بهدف إعطاء البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكانًا لصنع ذكريات ولحظات لا تُنسى، لافتًا إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 17 ألف وظيفة. وأفاد أن المتنزه سيكون من أبرز معالم مشروع القدية عند افتتاحه عام 2023، حيث صُممت الألعاب ومعالم الجذب الموجودة في كل منطقة خصيصًا وحصريًا لمشروع القدية الترفيهي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الألعاب الضخمة التي ستحطّم أرقامًا قياسية على مستوى العالم. وسيمتد المتنزه على مساحة تبلغ 32 هكتارًا، وسيضمّ 28 لعبةً ومعلمًا جاذبًا في مناطق المشروع الست، وهي: «مدينة التشويق»، «الينابيع الغامضة»، «مدينة البخار»، «حدائق الغسق»، «وادي الثروات»، «المعرض الكبير». ومن المنتظر أن تصبح «6 فلاجز القدية» مدينة ترفيهية تُحطم الكثير من الأرقام القياسية في مجال الأنشطة الترفيهية العائلية في المملكة لما توفّره من خيارات متنوعة بين ألعاب ومعالم جذبٍ موزعة على مناطقها الست المميزة.



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