حج / سفير المملكة لدى مالي يستقبل ضيوف خادم الحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج



باماكو 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد بمكتبه في السفارة بالعاصمة باماكو اليوم عددًا من مختلف شرائح المجتمع المالي، الذين انضمو لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440 هـ.

وأعرب ضيوف خادم الحرمين الحرمين الشريفين عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على استضافتهم الكريمة، مثمنين الجهود التي تبذلها المملكة العربية

// انتهى //

16:27ت م

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باماكو 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد بمكتبه في السفارة بالعاصمة باماكو اليوم عددًا من مختلف شرائح المجتمع المالي، الذين انضمو لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440 هـ.وأعرب ضيوف خادم الحرمين الحرمين الشريفين عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على استضافتهم الكريمة، مثمنين الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا لخدمة ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم.// انتهى //16:27ت م0176

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