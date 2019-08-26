السعودية اليوم / اللجنة القانونية بالجامعة العربية تناقش النظام الأساسي للوزاري العربي للبيئة



القاهرة 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون القانونية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة وكيل وزارة العدل للشؤون القانونية بدولة الكويت رئيس اللجنة زكريا عبد الله الأنصاري، وحضور مدير إدارة المعاهدات بالجامعة العربية المستشار إيهاب مكرم، ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.

وقال الأنصاري في تصريح على هامش الاجتماع: إن اللجنة تناقش على مدى ثلاثة أيام بندًا واحدًا يتعلق بمشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، تمهيدًا لرفعه للاجتماع القادم لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والمقرر في 10 سبتمبر المقبل للنظر في اعتماده.

وأضاف أن المناقشات تتركز حول النظام الأساسي المعدل لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وذلك لمواكبة عملية التطوير والتحديث في إطار تحديث منظومة المجالس الوزارية العربية المتخصصة وعمل الجامعة العربية لتطوير منظومتها.

وأوضح أن الهدف من هذه التعديلات هو مواكبة المتغيرات والعمل على تعزيز الأنشطة والبرامج البيئية التي يقوم بتنفيذها المجلس وكيفية تمويلها سواء من موازنة الجامعة العربية أو التبرعات الطوعية.

وبيّن أن النظام الأساسي يتضمن ١٩ اختصاصًا للمجلس الوزاري العربي للبيئة، مؤكدًا أن من أهم المهام الموكلة إليه هو وضع إستراتيجية عربية لإدارة البيئة وحمايتها والمشاركة في صياغة التوجهات الدولية المتعلقة بالبيئة حتى يكون هناك ثقل عربي في تشكيل التوجهات الدولية من خلال تنسيق وتوحيد المواقف العربية البيئية في المحافل الدولية.

// انتهى //

16:13ت م

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