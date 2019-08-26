السعودية اليوم / "الطفولة المبكرة خيار استراتيجي واستثمار مستقبلي" .. لقاء بتعليم حائل



حائل 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة التعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الإشراف التربوي -بنات- وإدارة رياض الأطفال اليوم, اللقاء الأول للطفولة المبكرة "الطفولة المبكرة خيار استراتيجي واستثمار مستقبلي", وذلك في مقر قاعة الأنشطة والورش بالإدارات النسائية .

وأوضحت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي, أن مدارس الطفولة المبكرة تهدف إلى زيادة نسبة الالتحاق في الصفوف الأولية واستثمار المباني الحكومية ورفع انتاجيتها وردم الفجوة بين مرحلة رياض الأطفال والمدارس الأولية, حاثة على ضرورة التنسيق بين مكاتب التعليم وإدارة التخطيط المدرسي لتذليل الصعوبات التي قد تواجهها قائدات المدارس مع الإدارات ذات الاختصاص .

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15:59ت م

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