السعودية اليوم / شرطة منطقة القصيم تضبط ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد //للصحف//



بريدة 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ستة متهمين - سعوديي الجنسية - في العقد الثاني من عمرهم ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييفٍ من عددٍ من المنازل والمساجد ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

//للصحف // // انتهى //

15:49ت م

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