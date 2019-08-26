السعودية اليوم / الأحوال المدنية بمنطقة الجوف تمدد فترة العمل بمكتبها الرئيسي بسكاكا



سكاكا 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

مدّدت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف فترة العمل لإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لاختيار الأوقات المناسبة لهم للتقديم على خدمات الأحوال المدنية.

وتقوم الأحوال المدنية بمنطقة الجوف باستقبال المواطنين الحاصلين على مواعيد إلكترونية خلال فترة العمل المسائي بمكتبها الرئيسي بسكاكا حتى الساعة الثامنة مساءً لمدة شهر ابتداء من تاريخ اليوم الأحد 24 / 12 / 1440هـ.

ويقدم المكتب جميع خدمات السجل المدني كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة ، وتعديل المهن وغير ذلك من خدمات.

//انتهى//

15:48ت م

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