السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء



نجران 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

شدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على تكثيف الجهود الرقابية بكل فاعلية لضمان سلامة الغذاء والدواء للمستهلك.

وأكد سموه لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء هشام بن أحمد القريني، أهمية دور الهيئة في تنفيذ وتطبيق الأنظمة الرقابية ورفض أي مصلحة شخصية لتاجر أو غيره أو على حساب المصلحة العامة وصحة الآخرين.

وقدّم القريني خلال الاستقبال تقريرًا عن إنجازات وأعمال الهيئة في المنطقة وجهودها على المستوى العام.

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15:47ت م

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