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الإطاحة بـ6 مواطنين سرقوا مكيفات المساجد والمنازل في القصيم

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2019-08-26

الإطاحة بـ6 مواطنين سرقوا مكيفات المساجد والمنازل في القصيم

متابعات الخليج 365 - واس

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نجحت شرطة منطقة القصيم في القبض على 6 مواطنين تورطوا في سرقة أجهزة تكييف من عددٍ من المنازل والمساجد.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت  عن ضبط ستة متهمين – سعوديي الجنسية – في العقد الثاني من عمرهم ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييفٍ من عددٍ من المنازل والمساجد ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.





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