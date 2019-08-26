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الإرياني : وقف إطلاق النار بعدن وأبين وشبوة استجابة لقيادة التحالف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، وقف إطلاق النار في عدن وأبين وشبوة استجابة لدعوة من قيادة التحالف المشتركة.
وكان المجلس الانتقالي اليمني أكد أنه ملتزم باستمرار الشراكة مع الأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية.
ودعا المجلس التحالف لوضع آليات مناسبة لوقف إطلاق النار، مؤكدًا التزامه بوقف إطلاق النار في شبوة.
وكانت قوات الشرعية في اليمن قد أكدت على إحكام سيطرتها على عتق وجميع مديريات شبوة.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على “تويتر” إن رئيس الوزراء معين عبدالملك يعقد اجتماعاً مع قيادات السلطة المحلية بعاصمة محافظة شبوة.
يأتي ذلك فيما أفادت الأنباء بأن معسكري بلحاف ومثلث جول الريد، التابعين لقوات النخبة في شبوة، قد انضما إلى الشرعية.
وفي وقت سابق، وصلت قوات الجيش اليمني إلى مشارف مدينة عزان في محافظة شبوة، بعد أن أحكمت السيطرة على معسكر الرمضة التابع لقوات النخبة الشبوانية في مديرية حبان بحسب العربية نت.
ميدانياً، سيطرت قوات من اللواء 115 التابع للجيش على مفرق مدينة شقرة في محافظة أبين، بعد أن قطعت خط الإمداد على القوات الموالية للمجلس الانتقالي من عدن.
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