بقيمة 4 ملايين ريال.. 27 ألف حقيبة من جمعية إنسان للطلاب الأيتام

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”، توزيع الحقيبة المدرسية لأبنائها الطلاب والطالبات للمراحل الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي) وذلك في جميع فروعها في مدينة الرياض ومحافظاتها البالغ عددها 20 فرعاً، وذلك عبر إيداع مبلغ الحقيبة في حسابات الأسر البنكية، حيث تتيح الجمعية للطلاب والطالبات اختيار ما يناسبهم من المستلزمات المدرسية، ومن أي مكان شاءوا أسوة بغيرهم من الطلبة.

ويشمل مبلغ الحقيبة المدرسية على كافة الأدوات المدرسية والقرطاسية اللازمة، حيث تستهدف الجمعية خلال العام الدراسي الحالي توزيع (27.333) حقيبة مدرسية لأبنائها الطلبة الدارسين من الجنسين بمبلغ إجمالي قدره ( 4.100.000 ) ريال بواقع (150) ريالاً للحقيبة.

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وحثت الجمعية الميسورين على الإسهام لتأمين قيمة الحقيبة المدرسية للأيتام، من خلال زيارة أحد فروع الجمعية، أو إيداع المبلغ المخصص في حساباتها مع أهمية إرسال رسالة على تطبيق الواتساب رقم (0555249104) وذلك لتأكيد استلام المبلغ.

ويُعد مشروع الحقيبة المدرسية من المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية إنسان لأبنائها ضمن برنامج الرعاية التعليمية، الذي يهدف إلى مساعدة الأبناء في تحصيلهم الدراسي، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي، إضافة إلى متابعتهم دراسياً، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير وسائل المواصلات، وإلحاقهم ببرامج الابتعاث الخارجي، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل.

وتتويجاً لهذه الجهود فإن الجمعية تحتفي بأبنائها الناجحين والمتفوقين من الجنسين سنوياً، من خلال إقامة حفلات “فرحة النجاح”، وحفلات التفوق العلمي.