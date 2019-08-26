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تعليم المهد : تأهيل مدارس الطفولة المبكرة والاستغناء عن 12 “مستأجرة “
متابعات الخليج 365 - واس
عقدت إدارة تعليم المهد لقاءً لقادة وقائدات المدارس تمهيديًا لمناقشة استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد واحتياجات المدارس لبدء عام دراسي مميز.
واشتمل اللقاء على العديد من المحاور التعليمية والتربوية اشتملت على الدور الفاعل لقائد المدرسة في تعزيز التحصيل الدراسي وقراءة في قيادة فاعلة لتعلم نوعي وأثر التميز المدرسي على مخرجات التعلم، بالإضافة إلى التهيئة.
وأوضح مدير إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب محمد بن علي القحطاني أن العام الدراسي الجديد ، سيشهد الكثير من المتغيرات ، وقد جرى تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة بدعم من معالي وزير التعليم , مضيفًا أنه جرى تأهيل مدارس الطفولة المبكرة من جميع احتياجاتها المادية والتعليمية المناسبة ، وفق أفضل المعايير.
وأشار القحطاني إلى أنه جرى العمل على استكمال ضم المدارس والاستفادة من المباني الحكومية المخلاة , وكذلك الاستغناء عن 12 مبنى مستأجراً وإعادة تأهيل معظم المباني المستأجرة بالتعاون مع ملاك تلك المباني.
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