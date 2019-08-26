“تنسيقي حجاج الداخل” يشارك في فعاليات “ملتقى ومعرض العمرة”

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365

يشارك “المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل”، في فعاليات “ملتقى ومعرض العمرة” الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وتنظمه وزارة الحج والعمرة، خلال الفترة من 25 – 27/12/1440هـ بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك بمشاركة نحو 160 شركة محلية وإقليمية وعالمية متخصصة، ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة في المعرض المصاحب لفعاليات “الملتقى”، بهدف عرض ابتكاراتهم، ومنتجاتهم الخاصة بالمعتمرين.

حول مشاركة “المجلس التنسيقي” في هذا “الملتقى”، تحدث رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن فالح الحقباني، قائلًا: “تتمثل هذه المشاركة في فعاليات هذا الملتقى من معرض مصاحب وورش عمل ودورات تدريبية، في المشاركة في إدارة بعض جلساته التي تبلغ أكثر من 22 جلسة وورشة عمل، بالإضافة إلى المشاركة في بعض الدورات التدريبية التي يقدمها خبراء واستشاريون في مجال خدمة ضيوف الرحمن، كما تتجسد هذه المشاركة لتنسيقي حجاج الداخل، في جناح خاص به، خصص لتوقيع بعض الشراكات الجديدة، ولتقديم عروض مرئية لبعض أعماله ومهامه ومنجزاته، بالإضافة إلى التعريف ببعض مبادراته الجديدة وشراكاته الإستراتيجية التي عُقدت مؤخرًا مع بعض الجهات ذات العلاقة، وكذلك لتوزيع بعض التقارير والكُتيِّبات والبرشورات والمطويات التعريفية، وتقديم بعض الهدايا العينية والتذكارية لزواره الكرام.

وأضاف “الحقباني” بقوله إن للمجلس التنسيقي تجربة سابقة وناجحة في هذا المجال، حيث قام بتنظيم فعاليات ملتقى ومعرض تجهيزات الحج الأول لعام 1440هـ، والذي أُقيم لأول مرة في المملكة برعاية سمو أمير مكة المكرمة وحضور نائبه، وبإشراف وزارة الحج والعمرة، وأكّد حرص قطاع حجاج الداخل على مواكبة توجه وزارة الحج والعمرة الاستراتيجي للانتقال من خدمة الحاج والمعتمر إلى صناعة متخصصة تقدم بكل مهنية واحترافية، وكذلك الانتقال من العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام، وذلك بهدف تكريس أعمال هذا القطاع الحيوي والمهم وضمان استمرارية جهوده في خدمة ضيوف الرحمن على مدار العامّ، خاصة وأن نحو 60% من منشآت هذا القطاع تعمل في العمرة الدولية، مع تطلعها وطموحها في المشاركة في العمل في العمرة الداخلية أيضًا، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى ديمومة الأعمال واستمراريتها وتجويد الخدمات وإتقانها وتطوير آليات العمل وأساليبه والارتقاء بها.