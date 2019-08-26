، القصبي: القطاع الخاص الأكثر تأثرًا بالمواصفات القياسية وتفاعله ضروري ،

محمد بن مسعود - الدمام - هيئة المقاييس نظمت ورشة عمل للاجتماع العام "83" للهيئة الدولية الكهرتقنية

نظّمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورشة العمل التنظيمية للاجتماع العام "83" للهيئة الدولية الكهرتقنية IEC، بالمقر الرئيس لهيئة المواصفات بمدينة الرياض، وسط مشاركة واسعة من المختصين من الجهات الحكومية والخاصة.

وأعرب د. سعد بن عثمان القصبي محافظ هيئة المواصفات رئيس اللجنة الوطنية السعودية الكهرتقنية، عن تطلعه لأن تمثل هذه الورشة خطوة عملية لتفعيل مبدأ الشراكة والتفاعل بين اللجنة وكافة شركائها.

وطالب الجهات المعنية في مجال المواصفات القياسية للمنتجات الكهرتقنية، بتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم على التوجهات الاستراتيجية للجنة بهدف تفعيل دورها وطنياً ودولياً.

وأكد "القصبي" ضرورة تفاعل القطاع الخاص مع اللجنة باعتباره القطاعَ الأكثر تأثراً بالمواصفات والمقاييس، مشيراً إلى أن اشتراك القطاع الخاص في إعداد وتبنّي المواصفات القياسية سيمنحه الفرصة؛ للتعرف على المواصفات القياسية، والتوجهات الدولية في هذا المجال، وكذلك سيُمكّنه من معرفة المواصفات الجديدة التي ستصدر في الأسواق، وبالتالي سيكون مستعدّاً بشكل مبكر وجاهز للمنافسة.

وقام المهندس عبد الرحمن العبد الكريم، مدير إدارة المنتجات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات، أمين اللجنة الوطنية السعودية الكهرتقنية، بالتعريف باللجنة وأهميتها وتوجُّهاتها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على تمثيل العلاقة بين جميع أصحاب المصلحة في المملكة وبين الهيئة الدولية الكهرتقنية، كما تعمل اللجنة على مساندة أعمال الهيئة الدولية من خلال المشاركة في أنشطة الأعمال الفنية والإدارية لأنشطة إعداد المواصفات القياسية وأنظمة المطابقة، وكذلك التمثيل الوطني لأنشطة المواصفات من خلال تشكيل اللجان الفنية الموازية لأنشطة التقييس الكهرتقني ومراجعة والتصويت على مشاريع المواصفات القياسية الدولية الكهرتقنية وتبنّيها.

بدوره استعرض المهندس وائل بن عبد الرحمن الذياب نائب مدير إدارة المنتجات الكهربائية والإلكترونية، عددًا من القضايا وأهم المعلومات المتعلقة بالاجتماعات السنوية للجان الفنية للهيئة الدولية الكهرتقنية وآليات تفعيل دور المملكة بها.

وفي ختام الورشة قدم المهندس علي الزيدان شرحاً تفصيلياً لآلية التسجيل لحضور الاجتماع العام السنوي للهيئة الدولية الكهرتقنية.