، بشكل فعلي.. الورش تودّع "كعكية مكة" إلى مشروع مدينة السيارات ،

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ألزمت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب أنشطة السيارات بمنطقة الكعكية، بالانتقال إلى مشروع مدينة السيارات جنوب مكة.
وقالت الأمانة: إلحاقاً للقرار السابق بضرورة انتقال جميع أنشطة السيارات من منطقة الكعكية إلى مشروع مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة خلال مدة أقصاها 30 / 12 / 1440هـ؛ ولهذا تأمل من الجميع التعاون والتقيد بذلك.
وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد أكدت في تصريح لـ"الخليج 365" أن مهلة إغلاق ونقل ورش حي الكعكية، تم تمديدها إلى ما بعد موسم حج هذا العام؛ بعد أن كان مقرراً نقلها إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، في الثلاثين من شعبان الماضي.
جاء ذلك في رد تلقّته "الخليج 365" بعد شكاوى عدد من المستثمرين في الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية، وما اتهموه الأمانة من تكبدهم الخسائر؛ بسبب عدم إغلاق الموقع القديم الواقع في حي الكعكية.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة حينها، في ردّها على استفسار المستثمرين في المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، وعن تساؤلهم عن موعد إغلاق الورش الواقعة في حي الكعكية، والتي أعلنت الأمانة سابقاً أنها ستقوم بإغلاقها في تاريخ 30 شعبان الماضي بعد إعطائهم مهلة شهرين: إن الأعمال ما زالت جارية لتجهيز الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية.
وقد وجّه الأمين بتمديد مهلة النقل إلى بعد موسم الحج؛ لسريان عقود المستثمرين الإيجارية مع التأكيد على بلدية الشوقية الفرعية بعدم تجديد أي رخصة ومتابعة تنفيذ النقل.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 02:50 PM
أمانة العاصمة المقدّسة تحدد مدة أقصاها 30 ذي الحجة الجاري
ألزمت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب أنشطة السيارات بمنطقة الكعكية، بالانتقال إلى مشروع مدينة السيارات جنوب مكة.
وقالت الأمانة: إلحاقاً للقرار السابق بضرورة انتقال جميع أنشطة السيارات من منطقة الكعكية إلى مشروع مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة خلال مدة أقصاها 30 / 12 / 1440هـ؛ ولهذا تأمل من الجميع التعاون والتقيد بذلك.
وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد أكدت في تصريح لـ"الخليج 365" أن مهلة إغلاق ونقل ورش حي الكعكية، تم تمديدها إلى ما بعد موسم حج هذا العام؛ بعد أن كان مقرراً نقلها إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، في الثلاثين من شعبان الماضي.
جاء ذلك في رد تلقّته "الخليج 365" بعد شكاوى عدد من المستثمرين في الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية، وما اتهموه الأمانة من تكبدهم الخسائر؛ بسبب عدم إغلاق الموقع القديم الواقع في حي الكعكية.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة حينها، في ردّها على استفسار المستثمرين في المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، وعن تساؤلهم عن موعد إغلاق الورش الواقعة في حي الكعكية، والتي أعلنت الأمانة سابقاً أنها ستقوم بإغلاقها في تاريخ 30 شعبان الماضي بعد إعطائهم مهلة شهرين: إن الأعمال ما زالت جارية لتجهيز الموقع الجديد للمدينة الصناعية بالعكيشية.
وقد وجّه الأمين بتمديد مهلة النقل إلى بعد موسم الحج؛ لسريان عقود المستثمرين الإيجارية مع التأكيد على بلدية الشوقية الفرعية بعدم تجديد أي رخصة ومتابعة تنفيذ النقل.
، بشكل فعلي.. الورش تودّع "كعكية مكة" إلى مشروع مدينة السيارات ،
المصدر : الخليج 365
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