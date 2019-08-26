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أمير الجوف لـ رجال الأعمال : اعملوا وفق رؤية اقتصادية شاملة قوامها تنوع الاستثمارات

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2019-08-26

أمير الجوف لـ رجال الأعمال : اعملوا وفق رؤية اقتصادية شاملة قوامها تنوع الاستثمارات

متابعات الخليج 365 - واس

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالدور المناط برجال الأعمال في المنطقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال التنوع في الاستثمارات وتوطين الوظائف والاستثمار في الإنسان من أبناء وبنات الوطن وخدمة المجتمع ، والذي تؤكده الرؤية .
جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بمقر المحافظة عدد من رجال الأعمال بمحافظة طبرجل.
واستمع الأمير فيصل بن نواف خلال الاستقبال إلى مداخلات رجال الأعمال والخطط التي يعملون عليها للنهوض بالمحافظة اقتصاديا بما يضمن سير العمل ، مؤكدين العمل على توجيهات سموه وتطلعاته والتي تصب في مصلحة المنطقة .
حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان والمستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني ومحافظ طبرجل عيد بن فليح الحربي.





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