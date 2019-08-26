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مميزات إسناد تدريس الطفولة الأولية بنين للمعلمات
متابعات الخليج 365 - الرياض
يتيح إسناد تدريس الطفولة الأولية بنين للمعلمات العديد من المزايا للأطفال في هذه السن المبكرة، يمكن تحديد مجموعة من الميزات لإسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات منها:
انتقال الأطفال من التمهيدي إلى الابتدائي بسلاسة وسهولة.
قدرة المعلمة العالية على احتواء الطالب في هذه المرحلة الدراسية.
احتياج الطفل في هذا العمر لمعلمة تحتضنه تربوياً وتعليمياً كحضن أمه.
ضمان الاستقرار النفسي للأطفال.
ضمان جودة المخرج التعليمي.
سهولة تواصل الأم مع المعلمة ذات الخبرة في التعامل مع الطفل في السنوات المبكرة.
يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة واهتمام القيادة، حفظها الله، بالطفولة والأطفال وتربية النشء وتوفير كل الدعم لهذه الفئة في هذه السن المبكرة.
ودليل ذلك قول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، إن التعليم في المملكة هو الركيزة الأساسية التي سنحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقي الحضاري في المعارف والعلوم النافعة.
وكذلك قول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “سيكون هدفنا أن يحصل كل طفل سعودي أينما كان على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكر”.
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